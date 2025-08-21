Norveç’ten Alkışlık Hareket... İsrail Maçının Geliri Gazze’ye Bağışlanacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Norveç Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İsrail'le oynanacak maçın bilet gelirlerinin Gazze’deki insani yardım çalışmalarına bağışlanacağını duyurdu.

11 Ekim’de Oslo'daki Ullevaal Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın bilet satışlarından elde edilecek tüm gelir, Gazze’deki sivillere destek amacıyla insani yardım kuruluşlarına aktarılacak.

'KAYITSIZ KALAMAYIZ'

Kararı kamuoyuyla paylaşan Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, "Ne biz ne de diğer kuruluşlar, Gazze’deki sivillerin yaşadığı acılara kayıtsız kalamayız" dedi.

Klaveness, maçın FIFA ve UEFA kapsamında düzenlenen resmi bir karşılaşma olduğunu hatırlatarak, bu süreci barışçıl ve duyarlı bir şekilde yönetmek istediklerini belirtti.

Kaynak: Diken