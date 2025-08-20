Fenerbahçe-Benfica Maçında Gol Sesi Çıkmadı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'yı ağırladı. Maç, 0-0 berabere tamamlandı.

Fenerbahçe-Benfica Maçında Gol Sesi Çıkmadı
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Benfica'yı konuk etti. Sarı lacivertliler, avantajlı şekilde Portekiz'e gitmek hedefiyla sahaya çıktı.

Ancak maçta gol sesi çıkmadı. Turun ikinci karşılaşması 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da, Benfica'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Takımlar, sahaya şu ilk 11'lerle çıktı:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Semedo, Archie Brown, Szymanski, Jhon Duran, En-Nesyri.

Benfica: Trubin, Dedić, António Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Ríos, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.

