Trabzonspor Yeni Transferini Resmen Duyurdu
Trabzonspor yeni transferini resmen KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer Oulai ile 5 yıllığına anlaşıldığını açıkladı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Trabzonspor, Bastia'dan 19 yaşındaki Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Bordo-mavililerin KAP’a yaptığı açıklamada, "Anlaşmaya göre SC Bastia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 5,5 milyon avro dört taksit halinde ödenecektir. Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: