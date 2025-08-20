Trabzonspor Yeni Transferini Resmen Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor, Bastia'dan 19 yaşındaki Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bordo-mavililerin KAP’a yaptığı açıklamada, "Anlaşmaya göre SC Bastia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 5,5 milyon avro dört taksit halinde ödenecektir. Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA