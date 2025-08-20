Fenerbahçe-Benfica Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Fenerbahçe-Benfica maçının ilk 11'leri belli oldu. Benfica, Kerem Akürkoğlu'na da ilk 11'de yer verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe-Benfica maçı bugün saat saat 22.00'de Kadıköy'de başlayacak. Müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Benfica, sarı lacivertlilerin transfer listesindeki Kerem Aktürkoğlu'na da ilk 11'de yer veri.
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Archie Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran.
Benfica: Trubin, Dedić, António Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Ríos, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.
