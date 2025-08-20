Fenerbahçe-Benfica Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Fenerbahçe-Benfica maçının ilk 11'leri belli oldu. Benfica, Kerem Akürkoğlu'na da ilk 11'de yer verdi.

Son Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe-Benfica maçı bugün saat saat 22.00'de Kadıköy'de başlayacak. Müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Benfica, sarı lacivertlilerin transfer listesindeki Kerem Aktürkoğlu'na da ilk 11'de yer veri.

Maçın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Archie Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedić, António Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Ríos, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.

Benfica'nın 'Kerem Aktürkoğlu' Açıklaması Kafaları KarıştırdıBenfica'nın 'Kerem Aktürkoğlu' Açıklaması Kafaları KarıştırdıSpor

Fenerbahçe'nin Kaderi Benfica Maçında Saklı! İşte 7 Maddede Kurtuluşun ŞifreleriFenerbahçe'nin Kaderi Benfica Maçında Saklı! İşte 7 Maddede Kurtuluşun ŞifreleriSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi
Son Güncelleme:
