Benfica'nın 'Kerem Aktürkoğlu' Açıklaması Kafaları Karıştırdı

Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu. Lage, Kerem'in sezona mutlu bir başlangıç yaptığını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off’unda Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu takımdan, Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaştı ancak, bonservis konusunda bir anlaşma çıkmadı.

Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Kerem konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lage, “Bu maç benimle Mourinho arasında değil, Fenerbahçe ile Benfica arasında. Türk kulüplerinin ödediği maaşı Portekiz’de hiçbir kulüp ödeyemez” dedi.

Lage, Kerem’in oynayıp oynamayacağına yönelik soruya ise, yanıt vermedi. Lage, Kerem’in bu sezona iyi hazırlanmış olarak başladığını ve mutlu olduğunu belirtti.

