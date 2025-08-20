Akanji Yanıtladı: Yıldız Oyuncu Galatasaray'a Mı Geliyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, stoper takviyesi için Manuel Akanji'ye göz dikti. Sarı-kırmızılılar, Manchester City ile görüşmelerini sürdürürken transferle ilgili yeni bir iddia geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray transferi bitirmeye yakın. Ek olarak 15 milyon sterlinlik bir bonservis ücreti karşılığında anlaşma sağlandığı ve Galatasaray'ın transferi bu hafta bitirmek istediği öne sürüldü.

Romano, bir sonraki paylaşımında ise kulüplerin anlaşma sağlamasının ardından Galatasaray'ın 24 saat içinde Akanji'ye teklifini sunacağı, İsviçre'li futbolcunun teklifi kabul edip etmeyeceğiyle ilgili bir bilgi olmadığını ifade etti.

INSTAGRAM'DAN YANITLADI

Manuel Akanjii transfere yönelik bu iddiaların ardından Fabrizio Romano'nun Instagram'daki paylaşımına yorum yaptı. Yıldız oyuncu, Romano'nun sonrasında silinen paylaşımının altına "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" yazdı.

Manchester City ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Manuel Akanji, kariyeri boyunca 447 maça çıkarken 17 gol ve 10 asist kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi