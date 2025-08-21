Açlıktan Ölüme Terk Edilen Atlar Kurtarıldı! TJK'dan Açıklama

İzmir’in Buca ilçesinde bakımsız haralarda aç ve susuz bırakılmış üç at kurtarıldı. Konuya ilişkin hedefteki Türkiye Jokey Kulübü'nden açıklama geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Buca’da haraları denetledi.

İzmir İl Tarım Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Buca Belediyesi ve HAYDİ polis ekiplerinin de katıldığı kontrolde üç bakımsız at tespit edildi. Yapılan incelemede hayvanların çipsiz ve sahipsiz olduğu belirlendi.

GÜNLERCE AÇ VE SUSUZ BIRAKILMIŞLAR

Sahipsiz atlar, canlı hayvan nakil araçları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki Yükten Düşmüş Binek Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine taşındı.

Çipleri takılan atların tedavi ve bakım süreçleri başlatıldı. Yetkililer, iki erkek ve bir dişi atın günlerce aç ve susuz bırakıldığını belirtti.

Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü Sorumlu Veteriner Hekimi Beliz Demir Görgün, “Bize gelen ihbar üzerine hemen harekete geçtik. Buca'da bulunan haralarda açlığa terk edilmiş üç at bulduk. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatı üzerine hayvanları buraya getirdik” dedi.

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Türkiye Jokey Kulübü, sosyal medyada yayılan görüntülere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"20.08.2025 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan iplerle bağlanmış bazı at görüntülerinin İzmir Hipodromunda olduğu öne sürülerek Türkiye Jokey Kulübü’ne yönelik olumsuz söylemler ve eleştirilerde bulunulmuştur.

Söz konusu üzücü görüntülerin İzmir Hipodromunun sınırları dışında olup Kulübümüz bünyesinde bulunmayan bazı münferit ahırlarda çekildiği ve bahsi geçen atların da yarış atı olmadığı tarafımızca tespit edilmiştir. İzmir Hipodrom Müdürlüğünce konu Belediye ilgililerine aktarılmış ve söz konusu atlar Belediye tarafından teslim alınmıştır.

Bu veya benzeri bir durumun Türkiye Jokey Kulübü’ne ait herhangi bir tesiste vuku bulmasının kesinlikle mümkün olamayacağını, hipodromlarımızdaki safkanların barınma ve bakımlarının at sahipleri ve ekipleri tarafından son derece iyi şartlarda gerçekleştirildiğini, safkanların ilgililerince hem birer sporcu hem de birer evlat gibi sevgi ve ilgi ortamında yetiştirildiklerini kamuoyunun bilgisine önemle sunarız."

