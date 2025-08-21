Mourinho, Takımını Eleştirdi... 'Böyle Tehlike Yaratamayız!'

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off ilk maçında Benfica ile berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Mourinho, takımının duran toplarda etkili olamadığını vurguladı. Mourinho, "Top ilk defans oyuncusunu bile geçmedi, böyle devam ederse tehlike yaratamayız" dedi.

Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir eşik olan play-off turunun ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, özellikle takımın hücum organizasyonları ve duran toplardaki yetersizliğine dikkat çekti.

Mourinho, "Bugün attığımız üç korner ilk defans oyuncusunu bile geçmedi! Duran toplara çalıştık ama ne kadar uzun olursak olalım, top daha ilk adamı bile geçmezse tehlike yaratamayız" uyarısında bulundu.

Oyunun bazı anlarında istedikleri tempo ve dinamizmi yakalayamadıklarını belirten Mourinho, "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu iyi idare ettiler. Gol atamadık çünkü oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yoktu" dedi.

KEREM AÇIKLAMASI

Mourinho ayrıca Benfica’nın Kerem Aktürkoğlu'na ilk 11'de yer vermesine ilişkin şunları kaydetti: "Bence Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica, oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama şu andaki sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi ve rövanşta da onun oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda çok şüphe duymadılar. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattılar. Benim için Kerem'in oynaması büyük bir sürpriz olmadı."

Jose Mourinho
