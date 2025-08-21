'Yolsuzluk' Soruşturmasında Tutuklanan Okan Kaya Tahliye Edildi

Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Okan Kaya, tahliye edildi.

'Yolsuzluk' Soruşturmasında Tutuklanan Okan Kaya Tahliye Edildi
Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan yerel televizyon kanalı sahibi Okan Kaya, tahliye edildi.

Kaya, soruşturma kapsamında geçen ay düzenlenen operasyonda "rüşvet vermek", "rüşvet almak", "zimmet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Okan Kaya, bugün serbest bırakıldı.

