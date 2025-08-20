Muhittin Böcek'in Oğlu Tutuklandı
Antalya Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ihale alan bazı kişilerin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’e ‘rüşvet’ verdiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanmıştı.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ
Soruşturmada Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de beraberindeki 17 kişiyle gözaltına alındı.
Yurt dışından uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan Böcek, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Böcek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
