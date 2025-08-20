Süreçte Yeni Aşama: Şimdi de Hukukçulara Kulak Verilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), toplumsal yaraları anlamak, çözüm önerilerini dinlemek ve demokratik katılımı güçlendirmek hedefiyle kritik toplantı dizilerine devam ediyor.

Bu kapsam Meclis bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün Şehit ailelerini, bugün de Cumartesi Anneleri'ni dinledi.

SÖZ SIRASI HUKUKÇULARDA

Komisyonun yeni toplantı tarihi ve dinlenecek isimler de belli oldu. 27 Ağustos'ta TBMM Başkanları, 28 Ağustos'ta ise Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve hukukçular dinlenecek.

Komisyonun 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de başlayacak toplantısında önceki dönem Meclis Başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop’un sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacak.

Ayrıca komisyonun 28 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleşecek 7. toplantısında Türkiye Barolar Birliği dinlenecek.

Kaynak: DHA