CHP Lideri Özel, Üsküdar'dan Memurlara Seslendi, 'Arkanızdayız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' miting serisinin Üsküdar ayağında konuştu. Özel, toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamayan memurlara çağrıda bulundu.

Özel, "Sendika bu zammı tanımayacağını söyledi. Bugün hangi görüşte olurlarsa olsunlar, tüm devlet memurlarına sesleniyoruz. Mücadeleniz mücadelemizdir. Tüm meydanlar sizindir, hepimiz arkanızdayız" dedi.

Üsküdar'da sözlerine siyasette 'kale anlayışının kalmadığını' belirterek başlayan Özel, "'Yazın miting mi olur? Fenerbahçe'nin maçı var, kimse o meydana gelmez' diyenler oldu. Bu meydanı doldurup taşıranlara selam olsun. 4 dönemdir bu ilçeyi AKP yönetti. Buraya AKP'nin kalesi diyorlardır. 48'inci buluşmamızda ilan ediyoruz ki; kale siyaseti bitmiştir. Üsküdar milletin kalesidir" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında, gelir adaletsizliğine işaret eden Özel, "Türkiye'de 13 milyon işsiz var. Son araştırmaya göre, 4 kişiden 3 tanesi yazın ya da bir yıl içinde hiç tatile gidemediğini söylüyor. Bunun için de tatile gidenlerin dörtte biri yaz yada kışın turistlik bir tatile gidiyor. Memleketteki 10 kişiden 9'u gerçek anlamda tatil yapmıyor. 4 kişiden 3'ü memleketine dahi gidemiyor. AKP'nin bu kara düzenine yazıklar olsun! Gelir adaletsizliğinde en kötü durumda olan ülkeyiz. Toplumun yüzde 80'i sadece topalm gelirden yüzde 10 alabiliyor.

'SANDIK GELİYOR SİZ GİDİYORSUNUZ'

Asgari ücretli, emekli, ev gencimiz, işsizimiz o rakamın içinde. Erdoğan, vatandaşlarımız bu haldeyken seni orada oturtmayacağız. Bu iktidar sözde faize karşı. Avrasya Tüneli, 23 yılda bir Avrasya Tüneli yaptılar onunla övünüyorlar, altı ayda 22 Avrasya Tüneli parasını faize verdiler. Sadece kötü yönettiğiniz ekonomiden dolayı Kur Korumalı Mevduat ile bu milleti soyup birilerini zengin etmenize aldanıp da bu gemiyi yüzdürürüz sanmayın. Sandık geliyor, siz gidiyorsunuz!" diye konuştu.

MEMURLARA SESLENDİ

Hükümet ile Memur-Sen arasındaki zam görüşmelerinden sonuç çıkmamasına yönelik de konuşan Özel, "Bugünler devlet memurlarının toplu iş görüşmeleri yapılıyor. Tayyip Bey'in geçen sene verdiği 8 bin lira seyyanen zam sözüne rağmen bin lira zam verdiler. Sendikalar isyan edip hareketlenince yüzde birer daha arttırdılar.

Sendika bu zammı tanımayacağını söyledi. Bugün hangi görüşte olurlarsa olsunlar, tüm devlet memurlarına sesleniyoruz. Mücadeleniz mücadelemizdir. Tüm meydanlar sizindir, hepimiz arkanızdayız!" ifadelerini kullandı.

