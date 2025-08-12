Yavaş'tan 'Tutuklu Yargılama' Tepkisi: 'Sağlık Sorunu Olan Başkanlarımız Neden Hapiste?'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde yapılacak kreşin temel atma töreni düzenledi. Törene katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yolsuzluk soruşturmalarına dair sert eleştirilerde bulundu.

'ÇALIK'I NEDEN İÇERİDE TUTUYORSUNUZ?'

"Bizler gördüğümüz gibi şu anda ülkeyi yönetenler de gördüler ne yapmaları lazım; öncelikle bu CHP'li belediyeleri bir şekilde itibarsızlaştırmaları lazım. Ve arkasından operasyonlar başladı. Kaç gün oldu daha doğru dürüst ortada biz ciddi bir delil görmedik. Dolayısıyla ben şimdi soruyorum: Muhittin Başkan'ın rahatsızlığı belli neden hapiste? Murat Çalık başkanımız neyi bekliyorsunuz, tutuklu, mahkum olmamış, ceza alacağı şüpheli ki beraat edeceği konusunda hiçbir şüphemiz yok. Neden içerde tutuyorsunuz, sağlık sıkıntısı var. Zeydan Başkan, neden Adana'da değil de İstanbul'da yargılanıyor? 11 yıl önceki olay şimdi mi aklınıza geldi?" diye konuşan Yavaş, suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesiyle CHP'li belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi.

'TERTEMİZ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ TUTUKLU'

Yavaş, "Ben her yerde söylüyorum, bir suç örgütü lideri var. Aktaş soyadlı ve bu Türkiye'de 300'ün üzerine yaptığı ihalelerin büyük çoğunluğu AK Partili Belediye ve kurumlarda, nasıl iş tuttuğu da belli. Siz bu insanın yani suç örgütlerinin tek bir ifadesi ile bizim belediye başkanlarımızın hepsini tutukluyorsunuz. Hukukta silahların, savunmanın eşitliği diye bir kavram vardır. Birisini iddiasını karşı diğerinin iddiasıdır. Siz ne hakla suç örgütü lideri yaptığınız bir insanın ifadesini tertemiz belediye başkanlarımız ifadesinden üstün tutuyorsunuz?" diye sordu.

İDDİANAMENİN YAZILMAMASINA TEPKİ

İddianamenin de yazılmamasına tepki gösteren Yavaş, "Bu ülkede tutuklanması korkusu içerisinde hiç suçu olmasa da adeta annesine, babasına iftira atacak bir sürü insan bulursunuz. Cezaevine hayatında girmemiş insanları bununla korkutursanız. Bununla ilgili birçok Yargıtay kararı olmasına rağmen; hala ortada iddianame yok, sadece suçlama var ve ondan sonra kalkıyoruz komisyon kuruyoruz. Yani hukukun uygulanmadığı, anayasanın uygulanmadığı, böyle bir ülkede acaba komisyon ne karar alacak ben gerçekten merak ediyorum. Bu benim kişisel fikrim ve aynı zamanda da şu anda bugün yine bir konuşmasında iktidarın önemli isimlerinden birisi anayasanın 3 maddesinin değişmesinden falan bahsediyor. Ben şu fikirdeyim, eğer iktidar bugün bir şekilde yanına diğer siyasi partileri çağırıyorsa daha örneklere bakarak söylüyorum sadece kendi kişisel ikbali içindir, iktidarların devamı içindir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım." dedi.

Kaynak: ANKA