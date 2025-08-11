Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 80. yıl dönümü dolayısıyla bir videolu mesaj paylaştı.

Erdoğan'ın mesajında BM'ye reform çağrısı dikkat çekti. Erdoğan, açıklamalarının ilgili bölümünde, "BM'nin kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır" ifadelerini kullandı.

"BM'yi uluslararası barışı, refahı, karşılıklı güven ve dayanışmayı yeniden tesis edebilecek şekilde güçlendirerek, geleceğe taşıyacak adımları atmalıyız" diyen Erdoğan, Filistin için adım atmaya çağırırken, "Filistin halkının maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM'yi küresel adaleti temsil eden platform haline getirmek hepimizin mesuliyetidir. Üye ülkeleri Birleşmiş Milletler'i tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum" dedi.

'AKTİF ROL ÜSTLENMEKTE KARARLIYIZ'

Erdoğan, "Türkiye, BM'nin etkin, verimli ve mali bakımdan güçlü bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen faaliyetlerde aktif rol üstlenmekte kararlıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Türkiye, Sayın Genel Sekreter'in liderliğinde başlatılan 'Birleşmiş Milletler 80 Girişimi' de dahil tüm reform çabalarına destek vermeye, Birleşmiş Milletler'in etkin, verimli ve mali bakımdan güçlü bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen faaliyetlerde aktif rol üstlenmekte kararlıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformunu esas alan 'Dünya beşten büyüktür' şiarımızı yinelemek suretiyle 'Daha adil bir dünya mümkün' diyoruz. Bu noktada üye ülkeleri Birleşmiş Milletler'i tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum. Birleşmiş Milletler'in 80. kuruluş yıl dönümünün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerken sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum."

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi