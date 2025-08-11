Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin 80'inci yılına ilişkin bir videolu mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında "Türkiye, BM'nin etkin, verimli ve mali bakımdan güçlü bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen faaliyetlerde aktif rol üstlenmekte kararlıdır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, BM'ye bir de reform çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 80. yıl dönümü dolayısıyla bir videolu mesaj paylaştı.

Erdoğan'ın mesajında BM'ye reform çağrısı dikkat çekti. Erdoğan, açıklamalarının ilgili bölümünde, "BM'nin kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır" ifadelerini kullandı.

"BM'yi uluslararası barışı, refahı, karşılıklı güven ve dayanışmayı yeniden tesis edebilecek şekilde güçlendirerek, geleceğe taşıyacak adımları atmalıyız" diyen Erdoğan, Filistin için adım atmaya çağırırken, "Filistin halkının maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM'yi küresel adaleti temsil eden platform haline getirmek hepimizin mesuliyetidir. Üye ülkeleri Birleşmiş Milletler'i tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum" dedi.

'AKTİF ROL ÜSTLENMEKTE KARARLIYIZ'

Erdoğan, "Türkiye, BM'nin etkin, verimli ve mali bakımdan güçlü bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen faaliyetlerde aktif rol üstlenmekte kararlıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Türkiye, Sayın Genel Sekreter'in liderliğinde başlatılan 'Birleşmiş Milletler 80 Girişimi' de dahil tüm reform çabalarına destek vermeye, Birleşmiş Milletler'in etkin, verimli ve mali bakımdan güçlü bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen faaliyetlerde aktif rol üstlenmekte kararlıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformunu esas alan 'Dünya beşten büyüktür' şiarımızı yinelemek suretiyle 'Daha adil bir dünya mümkün' diyoruz. Bu noktada üye ülkeleri Birleşmiş Milletler'i tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum. Birleşmiş Milletler'in 80. kuruluş yıl dönümünün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerken sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum."

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler
Son Güncelleme:
Bu Yaz İlk Kez Yaşanacak! Prof. Dr. Orhan Şen Müjdeyi Verdi: O Tarihte Serin Havalara Hoş Geldin Diyeceğiz Prof. Dr. Orhan Şen Müjdeyi Verdi
Sahte Diploma, Belediyelere Operasyonlar, 'Terörsüz Türkiye' Süreci... MHP Lideri Bahçeli Tek Tek Yorumladı! MHP Lideri Bahçeli Tek Tek Yorumladı!
Balıkesir Depremini Haftalar Öncesinden Bilmişti... Prof. Dr. Üşümezsoy O Şehri İşaret Edip Uyardı: Şiddetli Şekilde Sallanacak, Hazırlıklı Olun! Eskişehir’i Çevreleyen Deprem Tehlikesi
Gözler Beştepe'de! Kabine Toplantısı Başladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yapabilir Gözler Beştepe'de! Kabine Toplantısı Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Bu Şehirlerde Yaşıyorsanız Evinizde Deprem Çantası Bulundurun: Yüksek Deprem Riski Taşıyan İller Belli Oldu! İşte Türkiye'nin Güncel Deprem Riski Haritası Türkiye’nin En Yüksek Deprem Riski Taşıyan İlleri Belli Oldu
Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor... Sahra Hastanesi Kuruldu, Yaz Okulları Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor
Erman Toroğlu’ndan Bomba İddia: Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü! İşte Darp Edilen O İsim Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü!
Ünlü Şarkıcı Ayla Başar Hayatını Kaybetti! Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm
Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar: Yaz Okulları Tatil Edildi, Kamu Görevlilerine 1 Gün İzin Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar