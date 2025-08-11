Kabine Toplantısı Sona Erdi, Gözler Cumhurbaşkanı'nın Açıklamalarında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.
GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, alınan kararları kamuoyuyla paylaşmak üzere kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.
