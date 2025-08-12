AKP’den Sürece Özel Müstakil Yasa Hazırlığı: DEM Partililere Tahliye Yolu Açılabilir

AKP, Kürt sorununun çözümü için “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” kapsamında özel bir yasa tasarısı hazırlıyor. Taslağın yasalaşması halinde, DEM Partili siyasetçilerin tahliyesi mümkün olacak.

AKP, Kürt sorununun çözümü için başlatılan süreçte önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun çalışmaları devam ederken, parti, sürece özel bir “müstakil” yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. T24’ten Ceren Bayar'ın haberine göre, bu yasa, eve dönüşten toplumsal entegrasyona kadar tüm aşamaları kapsayacak ve sürecin hukuki altyapısını oluşturacak.

AKP kaynakları, bir örgütün kendini feshetmesinin Türkiye’de ilk kez yaşandığını ve mevcut yasaların bu durumu karşılamakta yetersiz kaldığını belirtti. Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu’nda (TMK) değişiklik yapılmasının planlanmadığı, bunun yerine özgün bir yasaya ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Kaynaklar, mevcut yasaların uygulanması durumunda Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereği diğer örgütlerin de bu düzenlemelerden yararlanabileceğini, bu nedenle sürece özel bir yasa gerektiğini ifade etti. Taslağın yasalaşması halinde, örgüt üyeliği, yardım ve yataklık, yöneticilik veya propaganda gibi suçlardan yargılanan DEM Partili siyasetçilerin tahliye edilebileceği belirtiliyor.

Ayrıca, şiddete karışmamış örgüt üyelerinin ceza almaması, geri dönenlere eğitim, psikolojik destek ve meslek edindirme gibi imkanlar sunulması öngörülüyor. Ancak, şiddete karışanların ilgili suçlardan yargılanmaya devam edeceği vurgulandı. AKP, bu yasanın diğer örgütler için de teşvik edici olabileceğini ve gelecekte benzer süreçler için bir model oluşturabileceğini ifade etti. Parti kaynakları, dünya örneklerinde bu tür süreçlere özel yasaların kalıcı sonuçlar doğurduğunu savundu. Sürecin yasal çerçevesi, komisyonda yapılacak müzakerelerle netleşecek.

