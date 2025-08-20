Bakan Güler: PKK ve İltisaklı Gruplar Silahlarını Teslim etmeli!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, devletin tüm kurumlarının sürecin etkin bir şekilde ilerlemesi için titizlikle çalıştığını ifade etti. Güler, aynı zamanda "PKK ve iltisaklı tüm gruplar, yapılan çağrı ve fesih kararına uygun olarak derhal terör faaliyetlerine son vermeli" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnaklı STK temsilcileriyle de Öğretmenevi’nde istişare toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan Bakan Güler, "Çok şükür terörden uzaklaşıp tehditlerin bertaraf edildiği bir ortama kavuştuk. Artık kalkınma ve refahın ivme kazandığı bir dönemin içerisindeyiz" dedi.

Umudun hakim olduğu bu seviyelere kolay gelinmediğini ifade eden Güler, şöyle devam etti: "Şehitlerimizin ve gazilerimizin eşsiz kahramanlıkları ve fedakarlıkları, ailelerinin engin dirayet ve metanetleri bölge halkımızın sabrı ve direnci ile ortak gayretlerimiz sayesinde bu huzur ortamına kavuştuk. Bugün terör bitme noktasına getirilmişse, örgüt fesih kararı alarak silahlarını teslim etme aşamasına gelmişse bu toplumumuzun el birliği ile yürüttüğü kararlı mücadele ile mümkün olmuştur."

KOMİSYON TOPLANTILARINA DİKKAT ÇEKTİ

Devam eden yeni çözüm sürecine de değinen Güler, "Devletimizin tüm ilgili kurum ve kuruluşları sürecin etkin bir şekilde işlemesi için büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Gazi Meclisimizin çatısı altında teşekkül eden 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' da kendi alanında önemli kararlara öncülük etme misyonuyla çalışmalarına başladı. Şurası muhakkaktır ki sürecin başarısı oldukça önemlidir. Zira elde edilecek somut sonuçlar güvenlik, barış ve huzur iklimini pekiştirirken Şırnak’ı ve tüm bölgeyi kalkınmanın ve refahın da en güçlü merkezlerinden biri yapacaktır."

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Güler, konuşmasının devamında isim vermeden Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) seslendi: " PKK ve iltisaklı tüm grupları yapılan çağrı ve fesih kararına uygun derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları -nerede olduklarından bağımsız olarak- bir an önce koşulsuz ve en hızlı şekilde silahlarını teslim etmelidir."

Kaynak: ANKA

