Kurtulmuş'tan 'Beyaz Toros' Yorumu: 'Tarihte Kalmasını Umduğumuz Bir Süreçteyiz'

Meclis önünde Beyaz Toros yakılması Türkiye'nin gündemine otururken, Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan dikkat çeken bir yorum geldi. Kurtulmuş, "Beyaz Torosların sembolize ettiği faili meçhullerin tarihte kalmasını temenni ettiğimiz süreç içindeyiz” dedi.

Kurtulmuş'tan 'Beyaz Toros' Yorumu: 'Tarihte Kalmasını Umduğumuz Bir Süreçteyiz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM önünde 1990’lı yılların faili meçhul cinayetlerinin simgesi haline gelen ‘beyaz toros’ markalı araç yakıldı. Emniyet, eylemi yapan kişinin psikolojik rahatsızlıklarının olduğunu kaydetti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Kurtulmuş, "Beyaz Torosların sembolize ettiği faili meçhullerin tarihte kalmasını temenni ettiğimiz süreç içindeyiz” diye konuştu.

'DAHA EVVEL MERSİN ADLİYESİ ÖNÜNDE YAKMIŞ'

‘Beyaz toros’ yakma eylemi yapan şahsın, hurda araçlardaki ÖTV indirimi ile ilgili yasa çıkmadığı için bu tarz bir eylem yaptığını kaydeden Kurtulmuş, “Daha evvel Mersin Adliyesi önünde başka aracı yıllar evvel yakmış bu şahsın psikolojik sorunları olduğu anlaşılıyor. Devam eden tahkikat var. Bunun devamında detaylı sürdürülmesi ile bu işin ne olup olmadığı ortaya çıkacak” dedi.

Kurtulmuş, Beyaz Torosların sembolize ettiği faili meçhullerin geride kalmasını temenni ettikleri bir süreçte olduklarını kaydettiği açıklamasında, Bir kısmı bilerek bir kısmı bilmeyerek spekülasyonlar üretmek isteyenler olur. Bu tür münferit olaylara karşı hassas olmamız gerekir. Türkiye’nin bu konuya ilişkin sıhhatli yaklaşımını engelleyecek davranışlara engel olunmalı” dedi.

İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Hurda Teşviki Bekliyordu, Beyaz Toros'u Yaktıİçişleri Bakanlığı Açıkladı: Hurda Teşviki Bekliyordu, Beyaz Toros'u YaktıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Numan Kurtulmuş TBMM
Ve Resmen Açıklandı! Süper Lig’de Yılın Transferi, Hoş Geldin Burak Yılmaz Gaziantep FK'da Burak Yılmaz Dönemi
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Yağız Sabuncuoğlu Duyurdu: Galatasaray’a 28 Milyon Euroluk Stoper, İstanbul’a Geliyor! Galatasaray’a 28 Milyon Euroluk Stoper
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
ÇOK OKUNANLAR
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu