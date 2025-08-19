Kurtulmuş'tan 'Beyaz Toros' Yorumu: 'Tarihte Kalmasını Umduğumuz Bir Süreçteyiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM önünde 1990’lı yılların faili meçhul cinayetlerinin simgesi haline gelen ‘beyaz toros’ markalı araç yakıldı. Emniyet, eylemi yapan kişinin psikolojik rahatsızlıklarının olduğunu kaydetti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Kurtulmuş, "Beyaz Torosların sembolize ettiği faili meçhullerin tarihte kalmasını temenni ettiğimiz süreç içindeyiz” diye konuştu.

'DAHA EVVEL MERSİN ADLİYESİ ÖNÜNDE YAKMIŞ'

‘Beyaz toros’ yakma eylemi yapan şahsın, hurda araçlardaki ÖTV indirimi ile ilgili yasa çıkmadığı için bu tarz bir eylem yaptığını kaydeden Kurtulmuş, “Daha evvel Mersin Adliyesi önünde başka aracı yıllar evvel yakmış bu şahsın psikolojik sorunları olduğu anlaşılıyor. Devam eden tahkikat var. Bunun devamında detaylı sürdürülmesi ile bu işin ne olup olmadığı ortaya çıkacak” dedi.

Kurtulmuş, Beyaz Torosların sembolize ettiği faili meçhullerin geride kalmasını temenni ettikleri bir süreçte olduklarını kaydettiği açıklamasında, Bir kısmı bilerek bir kısmı bilmeyerek spekülasyonlar üretmek isteyenler olur. Bu tür münferit olaylara karşı hassas olmamız gerekir. Türkiye’nin bu konuya ilişkin sıhhatli yaklaşımını engelleyecek davranışlara engel olunmalı” dedi.

