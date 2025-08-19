Komisyon Toplantısı Öncesi Meclis Önünde 'Beyaz Toros' Eylemi: 1 Kişi Gözaltına Alındı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’i önünde bugün gerçekleştirilecek komisyon toplantısı öncesinde, dikkat çeken bir eylem yapıldı. Beyaz Toros marka bir araç ateşe verildi. Yangına kısa sürede müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı. Aracı yakan kişi gözaltına alındı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Çankaya Kapısı'na yakın bir noktada 90'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin simgesi haline gelen "Beyaz Toros" marka bir araç ateşe verildi. Emniyetten yapılan açıklamada aracı yakan kişinin psikolojik rahatsızlıklarının olduğu ifade edildi.
Yangına kısa sürede müdahale edilirken; araç sürücüsünün gözaltına alındı.
EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Ankara Emniyet Müdürlüğü, açıklamasında "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Haber Merkezi