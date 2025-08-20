Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5. Kez Toplandı: Cumartesi Anneleri Söz Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 5. kez toplandı. Bu toplantıda Cumartesi Anneleri dinlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Geçmişte yaşadıklarımızı bir daha yaşamamak üzere kardeşlik içerisinde yürümektir. Dün ifade ettim bu süreci zehirlemek isteyen grupların varlığını biliyoruz. Dünkü bir-iki gelişme uyarımızın haklılığını ortaya koydu. Açık bir provokatörlüktür. Mesele milletin yaşadığı acıları bir daha yaşamaması içerisinde adaletle yarınlara taşımaktır. Komisyon üzerine düşeni yerine getirmektedir. Barışa huzura hizmet ederek komisyon çalışmalarını bugüne getirdik" açıklamasını yaptı.

İKBAL EREN SÖZ ALDI

Komisyonda söz alan 1980'de gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren'in kardeşi İkbal Eren, şunları söyledi: "Hayrettin Eren'i hep canlı bekledik, annem yıllar sonra karanfil koyabileceği mezara razı oldu. 2011 yılında Erdoğan anneleri kabul etmişti, o görüşmeden sonra annem 'oğlumun bir kemiğine razı oldum' dedi. 95 yılına kadar aile olarak mücadele ettik sonra Galatasaray meydanında güçlendik. anne ve babam iki gözü açık olarak bize veda etti. Bir suç işlediyse kolluğun görevi yargıya teslim etmekti. yargılanır aramıza dönerdi. Hayrettin Eren ve kayıplar faili meçhul değiller. devlet gözaltında kaybetmeyi ülkenin her tarafına yaydı. Bu komisyonun çözüm odaklı olduğuna inanmak istiyorum."

'YAŞAM HAKKI ELİNDEN ALINDI'

Yargılanma hakkı, yaşam hakkı ellerinden alındı. Hayrettin Eren kaybolduğunda Şükrü Balcı, Mehmet Ağar ve Tayyar Sever görevdeydi. Ağabeyim faili meçhul değildi. Ağabeyimin akıbetinin sorumlular tarafından açıklanmasını bekliyorum. Devlet, gözaltında kaybolma politikasını sistematik olarak uyguladı ve devam ettirdi.”

'30 YILDIR BEYAZ TOROS’UN PEŞİNDEN KOŞUYORUZ'

Cumartesi Annesi ve insan hakları savunucusu Besna Tosun ise gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alamadıkları babası Fehmi Tosun’un başına gelenleri ve ailesinin adalet mücadelesini şu sözlerle anlattı:. "Babasının, evlerinin önünden bir araç ile zorla kaçırıldığını ifade eden Tosun, “Beyaz Toros’un arkasından koştuk ve 30 yıldır halen bu aracın peşinden koşuyoruz."