Aşağılık Kompleksine Sahip Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kimi insanlar öz güvenli görünse de, iç dünyalarında ciddi özgüven sorunları yaşayabilir. Astrolog Lyudmila Bulgakova’nın değerlendirmelerine göre, bazı burçların karakter yapısı, öz saygı konusunda derin dalgalanmalara daha yatkın. Bulgakova, özellikle üç burcun, zaman zaman kendi değerini sorgulama ve yetersizlik hissine kapılma eğiliminde olduğunu belirtiyor.

İşte aşağılık kompleksiyle en sık ilişkilendirilen o burçlar...

BAŞAK: MÜKEMMELLİĞİN BEDELİ İÇSEL ELEŞTİRİ

Titizliği ve ayrıntılara verdiği önemle tanınan Başak burcu, çevresinde kusursuzluk aradığı kadar, bu beklentiyi kendisine de yöneltmekten geri kalmıyor. Başaklar, çoğu zaman kendi başarılarını küçümseyerek içsel bir memnuniyetsizlik yaşıyor. Dışarıdan yapıcı ve kontrollü görünseler de, bu burcun temsilcileri, yüksek standartları karşılayamadıklarında kendilerini sert biçimde eleştirebiliyor. Bu durum, zaman zaman özgüvenlerini zedeleyebiliyor.

AKREP: DERİNLERDE SÜREKLİ BİR ÖZ ELEŞTİRİ

Tutkusu ve sezgileriyle öne çıkan Akrep burcu, güçlü görünümüne rağmen, kendi iç dünyasında en acımasız eleştirmeni olabilir. Kendilerini sürekli analiz etme eğiliminde olan Akrepler, başarılarından çok eksik yönlerine odaklanma eğilimindedir. Bu içsel sorgulama, zamanla kişisel gelişim sağlasa da, aşırıya kaçtığında kendine yüklenmeye ve özgüven düşüşüne neden olabilir.

BALIK: DIŞARIDAN CEZBEDİCİ, KENDİ İÇİNDE KARARSIZ

Hayal gücü ve duygusal derinliğiyle bilinen Balık burcu, genellikle dışarıdan çekici ve kendine güvenen biri gibi algılanır. Ancak astrologlara göre, Balıklar çoğu zaman iç dünyalarında bu görüntüyü sürdüremeyebilir. Kendi değerlerinden zaman zaman şüphe duymaları, özgüvenlerini zedeleyebilir. Balık burcu bireyleri, öz saygılarını güçlendirmek için çabalasa da, bu süreç onlar için oldukça inişli çıkışlı olabilir.