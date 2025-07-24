Google'dan Yüzde 400 Zam Kararı: İşte Yeni Tarife Listesi
Teknoloji devi Google, Türkiye’deki Google One kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir fiyat değişikliğine gidiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin gönderdiği bilgilendirme e-postasına göre, 100 GB’lık Google One depolama planının yıllık ücreti 19 Eylül 2025 itibarıyla 99,99 TL'den 499,99 TL'ye çıkarılacak. Bu değişiklik, yaklaşık yüzde 400’lük bir artış anlamına geliyor.
Yeni fiyatlandırma mevcut aboneleri doğrudan etkileyecek. Herhangi bir iptal işlemi yapılmadığı takdirde, sistem kullanıcıdan yeni tarifeyi otomatik olarak tahsil edecek. Google tarafından yapılan açıklamada, ücret artışına gerekçe gösteren herhangi bir detay paylaşılmazken, kullanıcılara aboneliklerini gözden geçirmeleri tavsiye edildi.
ABONELİKLER NASIL İPTAL EDİLEBİLİR?
Google One aboneliğini devam ettirmek istemeyen kullanıcılar, Google Play platformu üzerinden “Abonelikler” sekmesine girerek iptal işlemini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Gönderilen bilgilendirme mesajında, abonelere fiyat artışından etkilenmemek adına kararlarını 19 Eylül tarihinden önce vermeleri gerektiği hatırlatıldı.