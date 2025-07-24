Google'dan Yüzde 400 Zam Kararı: İşte Yeni Tarife Listesi

Yeni fiyatlandırma mevcut aboneleri doğrudan etkileyecek. Herhangi bir iptal işlemi yapılmadığı takdirde, sistem kullanıcıdan yeni tarifeyi otomatik olarak tahsil edecek. Google tarafından yapılan açıklamada, ücret artışına gerekçe gösteren herhangi bir detay paylaşılmazken, kullanıcılara aboneliklerini gözden geçirmeleri tavsiye edildi.