Bankaların Mevduat Faiz Yarışı Kızıştı: Bankaya Bu Parayı Koyan Resmen Maaşa Bağlanıyor
Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde bankalar, vadeli mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü güncellemeye başladı. Yatırımcılar ise artan oranlarla birlikte, 600 bin TL'lik birikimlerini hangi bankada değerlendirmeleri gerektiğini araştırıyor. TL’nin alım gücünü koruma çabasında olan tasarruf sahipleri için en güncel faiz oranlarını ve 32 günlük net kazanç karşılaştırmasını sizin için derledik.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası’nın para politikası adımları öncesi vadeli mevduat hesaplarında hareketlilik artarken, bankaların sunduğu faiz oranları da dikkat çekiyor. İşte 600 bin TL’lik yatırımın 32 günlük getirisine göre öne çıkan bankalar:
BANKA BANKA MEVDUAT FAİZİ GETİRİLERİ
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %48
32 Günlük Net Kazanç: 21.184,81 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 621.184,81 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap / Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 19.716,07 TL
Vade Sonu: 619.716,07 TL
DenizBank – E-Mevduat
Faiz Oranı: %47,75
Net Kazanç: 20.722,19 TL
Vade Sonu: 620.722,19 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 19.470,40 TL
Vade Sonu: 619.470,40 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 19.830,96 TL
Vade Sonu: 619.830,96 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 20.396,71 TL
Vade Sonu: 620.396,71 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 20.396,71 TL
Vade Sonu: 620.396,71 TL
QNB Finansbank – E-Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 18.357,04 TL
Vade Sonu: 618.357,04 TL
Enpara – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 19.094,79 TL
Vade Sonu: 619.094,79 TL
Odea – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 18.929,56 TL
Vade Sonu: 618.929,56 TL