Bankaların Mevduat Faiz Yarışı Kızıştı: Bankaya Bu Parayı Koyan Resmen Maaşa Bağlanıyor

Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde bankalar, vadeli mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü güncellemeye başladı. Yatırımcılar ise artan oranlarla birlikte, 600 bin TL'lik birikimlerini hangi bankada değerlendirmeleri gerektiğini araştırıyor. TL’nin alım gücünü koruma çabasında olan tasarruf sahipleri için en güncel faiz oranlarını ve 32 günlük net kazanç karşılaştırmasını sizin için derledik.

Kaynak: Haber Merkezi

Mevduat faizi Mevduat Hesabı
Son Güncelleme:
Bankaların Mevduat Faiz Yarışı Kızıştı: Bankaya Bu Parayı Koyan Resmen Maaşa Bağlanıyor - Resim: 1

Merkez Bankası’nın para politikası adımları öncesi vadeli mevduat hesaplarında hareketlilik artarken, bankaların sunduğu faiz oranları da dikkat çekiyor. İşte 600 bin TL’lik yatırımın 32 günlük getirisine göre öne çıkan bankalar:

1 6
Bankaların Mevduat Faiz Yarışı Kızıştı: Bankaya Bu Parayı Koyan Resmen Maaşa Bağlanıyor - Resim: 2

BANKA BANKA MEVDUAT FAİZİ GETİRİLERİ

Akbank – Serbest Plus Hesap

Faiz Oranı: %48

32 Günlük Net Kazanç: 21.184,81 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 621.184,81 TL

Fibabanka – Kiraz Hesap / Alternatif Bank – VOV Hesap

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 19.716,07 TL

Vade Sonu: 619.716,07 TL

2 6
Bankaların Mevduat Faiz Yarışı Kızıştı: Bankaya Bu Parayı Koyan Resmen Maaşa Bağlanıyor - Resim: 3

DenizBank – E-Mevduat

Faiz Oranı: %47,75

Net Kazanç: 20.722,19 TL

Vade Sonu: 620.722,19 TL

HSBC – Modern Hesap

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 19.470,40 TL

Vade Sonu: 619.470,40 TL

3 6
Bankaların Mevduat Faiz Yarışı Kızıştı: Bankaya Bu Parayı Koyan Resmen Maaşa Bağlanıyor - Resim: 4

CEPTETEB – Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 19.830,96 TL

Vade Sonu: 619.830,96 TL

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 20.396,71 TL

Vade Sonu: 620.396,71 TL

4 6
Bankaların Mevduat Faiz Yarışı Kızıştı: Bankaya Bu Parayı Koyan Resmen Maaşa Bağlanıyor - Resim: 5

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 20.396,71 TL

Vade Sonu: 620.396,71 TL

QNB Finansbank – E-Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 18.357,04 TL

Vade Sonu: 618.357,04 TL

5 6
Bankaların Mevduat Faiz Yarışı Kızıştı: Bankaya Bu Parayı Koyan Resmen Maaşa Bağlanıyor - Resim: 6

Enpara – Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 19.094,79 TL

Vade Sonu: 619.094,79 TL

Odea – Oksijen Hesap

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 18.929,56 TL

Vade Sonu: 618.929,56 TL

6 6