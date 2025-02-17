Sahte Parfüm Operasyonunda Rekor: Piyasa Değeri 150 Milyon Lira

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda sokulan gümrük kaçağı ve sahte olduğu düşünülen parfümlerle ilgili geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

167 BİN ŞİŞE PARFÜM YAKALANDI

Ekipler, Esenyurt, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler ve Sultangazi ilçelerinde belirlenen adreslere ve sevkiyatta kullanılan araçlara eş zamanlı baskın yaptı. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ve 61 bin 305 boş parfüm şişesi ele geçirildi.

EN YÜKSEK MİKTAR

Yetkililer, bu operasyonun Türkiye genelinde tek seferde ele geçirilen en büyük kaçak parfüm miktarı olduğunu belirtti. Hudut kapılarından yasa dışı yollarla ülkeye sokulan parfümlerin piyasa değerinin 150 milyon lira olduğu tespit edildi. Ürünlerin sahte olup olmadığı araştırılacak.

Kaynak: İHA