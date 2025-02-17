Banyoda Cansız Bedeni Bulundu: Şofbenin Sigorta Kablosu Yanmış!

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Hastanebaşı Mahallesi’nde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Mehmet Kahveci, kız kardeşi tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Kahveci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, banyoda bir kontrol kalemi ve sigorta kablosu yanmış bir elektrikli şofben tespit etti. Kahveci’nin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA