Banyoda Cansız Bedeni Bulundu: Şofbenin Sigorta Kablosu Yanmış!

Samsun’da yalnız yaşayan Mehmet Kahveci, banyoda hareketsiz halde bulundu. Kahveci'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucuyla belirleneceği öğrenildi.

Banyoda Cansız Bedeni Bulundu: Şofbenin Sigorta Kablosu Yanmış!

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Hastanebaşı Mahallesi’nde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Mehmet Kahveci, kız kardeşi tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Kahveci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Banyoda Cansız Bedeni Bulundu: Şofbenin Sigorta Kablosu Yanmış! - Resim : 1

Polis ekipleri, banyoda bir kontrol kalemi ve sigorta kablosu yanmış bir elektrikli şofben tespit etti. Kahveci’nin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Banyoda Cansız Bedeni Bulundu: Şofbenin Sigorta Kablosu Yanmış! - Resim : 2

Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu Evinde Ölü BulunduGazeteci Sinan Seyfittinoğlu Evinde Ölü BulunduGüncel

Köprü Altında Korkunç Olay! 45 Yaşındaki Adam Ölü BulunduKöprü Altında Korkunç Olay! 45 Yaşındaki Adam Ölü BulunduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Polis Soruşturma Banyo
Arnavutköy'de Feci Kaza! Sürücü Kurtarılamadı Arnavutköy'de Feci Kaza
Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu
Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Korkutan Deprem Ankara'da Korkutan Deprem
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak
Prof. Dr. Tüysüz'den Bingöl İçin Kritik Uyarı! '7.2 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Prof. Dr. Tüysüz'den O Şehir İçin Kritik Uyarı! '7.2 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor'
Ekrem İmamoğlu Çok Sert Konuştu, Cumhurbaşkanı'nı Hedef Aldı Çok Sert Konuştu, Cumhurbaşkanı'nı Hedef Aldı
Ekrem İmamoğlu Hakkında Bilirkişi Soruşturmasında İstenen Ceza Belli Oldu Ekrem İmamoğlu Hakkında Hapis İstemi