Muğla'da 164 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 164 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Muğla'da 164 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Marmaris ve Bodrum ilçelerinde tespit edilen 7 şüphelinin ikametlerinde 164 litre kaçak etil alkol, 6 şişe kaçak içki, 1 anason aroması ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

7 Mahalleye Dev Operasyon! Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi 7 Mahalleye Dev Operasyon! Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Kıyafetlerdeki Tiftikleri Temizlemenin Pratik Yolu: Anında Yok Ediyor Kıyafetlerdeki Tiftikleri Temizlemenin Pratik Yolu: Anında Yok Ediyor
Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor
Aydın'da Ev Yangını! Bina Kül Oldu Aydın'da Ev Yangını! Bina Kül Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek
'Üçlü Zirve' Tartışmalarının Ardından... İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı
MHP Açıkladı: İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu