Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Sürücü Yaralandı
Kocaeli İzmit'te iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Bayındırlık Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'ndaki kavşakta Ö.A.'nın kullandığı 19 BF 824 plakalı Toyota marka otomobil ile Y.İ.'nin hakimiyetindeki 41 F 8669 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralı sürücüleri hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA