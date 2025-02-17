Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Sürücü Yaralandı

Kocaeli İzmit'te iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Sürücü Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Bayındırlık Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'ndaki kavşakta Ö.A.'nın kullandığı 19 BF 824 plakalı Toyota marka otomobil ile Y.İ.'nin hakimiyetindeki 41 F 8669 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralı sürücüleri hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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