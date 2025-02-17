Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Bolu'da düzenlenen 7 uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı ve 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

10-16 Şubat tarihleri arasında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, ev ve iş yerlerine yapılan baskınlar sonucu 2.86 gram skunk, 7.7 gram esrar, 2.38 gram kokain, 3.66 gram metamfetamin, 11 adet extacy ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.

7 uyuşturucu operasyonunda toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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