Siirt'te Kaçak Avcılara Ceza Kesildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde kaçak ve usulsüz avlanan 2 kişiye 23 bin 766 lira para cezası uygulandı. Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, av koruma faaliyetleri sırasında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden ve avcılık belgesi olmadan avlanan 2 kişiyi tespit etti.

Yapılan açıklamada, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yasa dışı avcılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

Kaynak: İHA