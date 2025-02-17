Viranşehir'de Asansör Düştü, 5 Yaralı
Şanlıurfa'da 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki asansörün halatı koptu. Yere çakılan kabindeki 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki asansörün halatının kopması sonucu kabin hızla yere çakıldı. Olayın ardından çevredeki apartman sakinleri, gürültüyü duyup durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine gelen ekipler, kabin içinde mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı ve hafif yaralanan 2’si çocuk, 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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