Sağanak Yağış Köprüyü Çökertti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Gece boyunca devam eden yoğun yağış nedeniyle Balabanlı sahil yolunu Sokakağzı’na bağlayan köprü sabaha karşı çöktü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilerek çevrede güvenlik önlemleri alındı. Koyunevi Köyü Muhtarı Doğukan Acar, köprünün en kısa sürede onarılacağını belirterek sürücüleri, çalışmalar tamamlanana kadar bu güzergâhı kullanmamaları konusunda uyardı.

Yetkililer, sağanak yağışın ilerleyen saatlerde de devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: DHA