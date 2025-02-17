10 Yaşındaki Çocuğa Çarpıp Öldüren Sürücüye Elektronik Kelepçe!

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında, 10 yaşındaki Sezin Sezgin hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan Hülya Ö., kazanın ardından acılı anneyi suçladı. Ailenin itirazı üzerine ev hapsindeki sürücüye elektronik kelepçe takıldı.

10 Yaşındaki Çocuğa Çarpıp Öldüren Sürücüye Elektronik Kelepçe!

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 10 yaşındaki Sezin Sezgin hayatını kaybetti. Kaza, 10 Aralık 2024’te Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi’nde gerçekleşti.

Annesinin otomobilinde unuttuğu telefonu almak için bir kafeden dışarı çıkan küçük Sezin, yolun karşısına geçmeye çalışırken, 34 PD 5421 plakalı araç kendisine çarptı. Aracı kullanan Hülya Ö., iki çocuğuyla birlikte seyir halindeydi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sezin Sezgin’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

10 Yaşındaki Çocuğa Çarpıp Öldüren Sürücüye Elektronik Kelepçe! - Resim : 1

GÖZALTINA ALINDI

Kazaya sebep olan Hülya Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, aracının hızının yaklaşık 45-50 km/s olduğunu ve 1 yıldır aktif olarak araç kullandığını belirtti. Ehliyetini yeni almış bir stajyer sürücü olduğunu vurgulayan Hülya Ö., "Birinin önüme atladığını gördüm ama çocuk olduğunu fark etmedim. Çarptığımı anladım ama neye çarptığımı bilmiyordum" dedi.

ANNEYİ SUÇLADI

Olay sonrasında Hülya Ö.’nün, acılı anne Ece Sezgin’e "Çocuğuna sahip çıksaydın" dediği anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

10 Yaşındaki Çocuğa Çarpıp Öldüren Sürücüye Elektronik Kelepçe! - Resim : 2

ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI

Adliyeye sevk edilen sürücüye, mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi. Ailenin itirazı üzerine ev hapsindeki Hülya Ö.’ye 4 Şubat günü elektronik kelepçe takıldı.

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Kaynak: DHA

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