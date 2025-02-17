Otomobille Kamyon Çarpıştı! 3 Yaralı

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde, bir otomobille çarpışan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, otoyolun Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi mevkiinde, İstanbul yönünde meydana geldi. A.F.Y. (32) yönetimindeki 34 YLC 92 plakalı Tesla marka otomobil, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 SG 756 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kamyon demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü A.F.Y., araçta yolcu olarak bulunan B.A.Y. (31) ve kamyon sürücüsü yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA