İslam'a En Uygun Yaşayan Ülkeler... İlk 40'ta Müslüman Ülke Yok

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol Grubu adına konuştu. Müslümanların, gayrimüslimlere göre İslami yaşam konusunda çok daha eksik olduğunu ifade eden Karal, uluslararası bir araştırma kuruluşunun "İslamilik Endeksi" adlı araştırma çalışmasını işaret etti.

DEVA Partili vekil, ülkelerin İslam’ın evrensel kurallarına ne kadar yakın yaşadığını gösteren araştırma sonuçlarına göre Danimarka’nın, hayat şartları ile 10 üzerinden 8.87 puanla birinci sıraya yerleştiğini ve İslami yaşama en yakın ülke olduğunu söyledi. Karal, Danimarka'yı da sırasıyla İrlanda, Hollanda, İsveç ve İzlanda’nın takip ettiğini ifade etti.

LİSTEDE EN YÜKSEK YERİ OLAN 43. SIRADAKİ MALEZYA

“İşleri var dinimiz gibi, dinleri var işimiz gibi”

Bu ülkelerin ardından da İsviçre, Norveç, Finlandiya, Yeni Zelanda ve Almanya'nın geldiğini söyleyen Karal, ilk 40’ta bile bir Müslüman ülkenin yer almadığını söyleyerek isyan etti. DEVA Partili vekil, "Malezya bir İslam ülkesi olarak ancak 43’üncü sırada kendisine yer bulabilirken, ekonomik gücün etkisiyle Birleşik Arap Emirlikleri 48’inci, benzer şekilde Katar 56’ncı sırada yer aldı. Genel ortalamada 100’üncü sırada yer alan Türkiye ise, ekonomi alanında 71’inci sırada, hukuk ve yönetim alanında 112’nci sırada, insani ve siyasi haklar alanında 97’nci sırada, uluslararası ilişkiler alanında ise 124’üncü sırada yer aldı" diye konuştu.

İslam dünyasının, dinlerinin özünü oluşturan adalet, hukuk, özgürlük, yolsuzluktan kaçınma gibi koşullarına riayet etmediğini söyleyen Karal, duruma tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi