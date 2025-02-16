AKP'li Vekil İbrahim Yurdunuseven Ölümden Dönmüştü! Kaza Anı Kamerada

AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile danışmanı Hayati Kanat geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirmişti. Yurdunuseven'in Afyonkarahisar'daki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Turgay Şahin'in de içinde bulunduğu aracın karıştığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

AKP'li Vekil İbrahim Yurdunuseven Ölümden Dönmüştü! Kaza Anı Kamerada - Resim : 1

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yola kontrolsüz şekilde çıkan sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç ile Yurdunuseven'in de içinde bulunduğu hafif ticari aracın çarpışması ve daha sonra iki aracın savrulması yer alıyor.

AKP'li Vekil İbrahim Yurdunuseven Ölümden Dönmüştü! Kaza Anı Kamerada - Resim : 2

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında 14 Şubat'ta sürücülerinin kimliği ve plakaları belirlenemeyen iki hafif ticari araç çarpışmış, kazada AKP Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven ve İl Başkanı Şahin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı.

Ölümden Döndüler! AKP'li Vekil ile Danışmanı Trafik Kazası GeçirdiÖlümden Döndüler! AKP'li Vekil ile Danışmanı Trafik Kazası GeçirdiGüncel

Kaynak: AA

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