20 Yaşındaki Genç, Motosiklet Kazasında Can Verdi

Aydın-Denizli otoyolunda, motosikletiyle TIR’ı solladıktan sonra virajda kontrolünü kaybeden Ahmet Bera Aktaş, bariyerlere çarpıp hayatını kaybetti. 20 yaşındaki Aktaş'ın cenazesi Ankara'da toprağa verilecek.

20 Yaşındaki Genç, Motosiklet Kazasında Can Verdi

Aydın-Denizli otoyolu Kuyucak ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, Denizli Pamukkale Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ahmet Bera Aktaş (20), motosikletiyle bir TIR’ı solladıktan sonra virajda kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti devrilerek metrelerce sürüklenen Aktaş, ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kuyucak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Ahmet Bera Aktaş’ın vefatı, Niğde’nin Bor ilçesi Bahçeli beldesinde yaşayan dedesi emekli polis memuru Muammer Sincer ve ailesini yasa boğdu. Arkadaşlarıyla Kuşadası’na yaptığı geziden dönerken kazaya karışan Aktaş’ın cenazesinin Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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