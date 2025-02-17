Otomobil Şarampole Uçtu, Sürücü Sağ Çıktı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde, Üçpınar ile Kavaklı arasında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, 10 VH 880 plakalı aracın sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından yaralı olarak kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta bulunan gaz deposunda olası bir sızıntıya karşı güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA