Otomobil Şarampole Uçtu, Sürücü Sağ Çıktı

Balıkesir’de aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Sürücü, hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

Son Güncelleme:
Otomobil Şarampole Uçtu, Sürücü Sağ Çıktı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde, Üçpınar ile Kavaklı arasında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, 10 VH 880 plakalı aracın sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından yaralı olarak kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Otomobil Şarampole Uçtu, Sürücü Sağ Çıktı - Resim : 1

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta bulunan gaz deposunda olası bir sızıntıya karşı güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobil Şarampole Uçtu, Sürücü Sağ Çıktı - Resim : 2

Otomobille Kamyon Çarpıştı! 3 YaralıOtomobille Kamyon Çarpıştı! 3 YaralıGüncel

Ordu'da Feci Kaza, İki Otomobil Tünelde ÇarpıştıOrdu'da Feci Kaza, İki Otomobil Tünelde ÇarpıştıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Trafik kazası Balıkesir Otomobil
Son Güncelleme:
Sağanak Yağış Köprüyü Çökertti Sağanak Yağış Köprüyü Çökertti
Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı
Viranşehir'de Asansör Düştü, 5 Yaralı Viranşehir'de Asansör Düştü, 5 Yaralı
Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak? Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Korkutan Deprem Ankara'da Korkutan Deprem
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak
Prof. Dr. Tüysüz'den Bingöl İçin Kritik Uyarı! '7.2 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Prof. Dr. Tüysüz'den O Şehir İçin Kritik Uyarı! '7.2 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor'
Ekrem İmamoğlu Çok Sert Konuştu, Cumhurbaşkanı'nı Hedef Aldı Çok Sert Konuştu, Cumhurbaşkanı'nı Hedef Aldı
Ekrem İmamoğlu Hakkında Bilirkişi Soruşturmasında İstenen Ceza Belli Oldu Ekrem İmamoğlu Hakkında Hapis İstemi