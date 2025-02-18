Kıyıya Vurmuş Halde Bulundu, Tam 3 Tane

Ordu'da sahilde birbirine bağlanmış halde 3 adet varil bulundu. Ekipler esrarengiz variller için harekete geçerken, incelemeler sonrası varillerin tehlikesiz olduğu belirtildi.

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Türkiye’nin sahillerine zaman zaman birçok madde vururken, bu kez Ordu’nun Ünye ilçesinde benzer bir olay yaşandı. Sahile vuran 3 varil emniyet güçlerini harekete geçirdi.

Kıyıya Vurmuş Halde Bulundu, Tam 3 Tane - Resim : 1

Ünye Belediyesi'ne ait Batıpark Plajı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, belediyenin güvenlik görevlileri sahilde birbirine bağlanmış halde 3 adet varil buldu. Durum anında ihbar edilirken, olay yerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrası varillerin tehlikesiz olduğu ve uluslararası gemilerden düşmüş olacağı bildirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda variller, incelenmek üzere bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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