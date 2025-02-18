Kalpleri Isıtan Dostluk, 3 Aylıkken Aldı 4 Yılı Devirdi

Eskişehir’de yaşayan 74 yaşındaki Halil İbrahim Şavır’ın Pamuk ismini verdiği koyunuyla olan dostluğu görenleri imrendirdi. Pandemi döneminde 3 aylıkken aldığı koyunu kesmek istemeyince yanında bakmaya başlayan Şavır, Pamuk ile 4 yıldır birlikte yaşıyor.

4 çocuk babası emekli Şavır, evinin yanındaki ağılda baktığı Pamuk’u evinin kızı olarak saydığını söyledi. Koyunu aldıktan 2 yıl sonra kesmeye karar veren Şavır, Pamuk’un ağladığını gördüğü an vazgeçtiğini belirtti.

EVİMİZİN KIZI OLDU

Şavır ve Pamuk dostluğu, tüm mahalleyi gülümsetirken, aralarındaki bağ da gönülleri ısıttı.

Pamuk’u göremediğinde özlediğini söyleyen Şavır “Evimizin kızı oldu. Bir yere giderken 'Kızım gidiyorum. Burada bekle demezsem, sürekli bağırıp, komşuları rahatsız ediyormuş. Bazen 'Kızım geç kalırsam git, yerinde yat' diyorum. O da gidip kapıyı örtüp yatıyor” diye konuştu.

BANA 'KOYUNLU DEDE’ DERLER

Pamuk’un fotoğrafını çekmek isteyenlere de poz verdiğini söyleyen Şavır “Pamuk ile sabah kalkıyoruz, saman ve arpa veriyorum. Hava iyi olduğunda yemekten sonra geziyoruz. Eğer hava iyi olmazsa da ben evde oturuyorum, o da yatıyor. Mahallenin maskotu oldu. Bana 'Koyunlu dede’ derler, onu görmediklerinde, 'Pamuk nerede?' diye soruyorlar. Mahallede herkes seviyor” dedi.

Kaynak: DHA