Küfürlü Paylaşımlarıyla Gündem Olan Grok'a Erişim Engeli Getirildi

X'in yapay zeka asistanı Grok, küfürlü paylaşımlar yapmaya başlayınca herkesi şaşkına çevirdi. Yoğun şikayetler üzerine Grok'a erişim engeli getirildi.

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Küfürlü Paylaşımlarıyla Gündem Olan Grok'a Erişim Engeli Getirildi
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Sosyal paylaşım sitesi X'in yapay zeka asistanı Grok, kullanıcılara verdiği küfürlü cevaplarla tepki çekti. Gündem olan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Son paylaşımlarının farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için çalışıyoruz." denildi ve Grok devre dışı bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, Grok hakkında erişim engeli kararı aldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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