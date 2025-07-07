Whatsapp ve Telegram'ın Tahtını Sallayacak Uygulama! Ne İnternet Ne Sansür Ne Kesinti...

Whatsapp ve Telegram benzeri yeni mesajlaşma uygulaması tanıtıldı. Yeni uygulamanın internet bağlantısı gerekmeden çalıştığı için sansür ve ağ kesintilerine karşı dayanıklı olduğu kaydedildi.

Whatsapp ve Telegram'ın Tahtını Sallayacak Uygulama! Ne İnternet Ne Sansür Ne Kesinti...
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Günlük hayatta en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alan mesajlaşma platformları Whatsapp ve Telegram’ın tahtını sallayabilecek bir uygulama tanıtıldı. Twitter’ın kurucuları arasında yer alan Jack Dorsey, tamamen Bluetooth üzerinden çalışan yeni bir merkeziyetsiz mesajlaşma uygulamasının beta sürümünü duyurdu.

‘Bitchat’ adı verilen uygulamanın internet altyapısına ihtiyaç duymadan kullanılabileceği ve bu sayede, sansür ve kesintiye uğramayacağı bildirildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Dorsey, hafta sonunu “Bluetooth mesh ağları, röleler, sakla ve ilet modelleri, mesaj şifreleme yöntemleri” öğrenmekle geçirdiğini belirterek, yeni uygulamasını tanıttı.

Dorsey, söz konusu sistemin ‘IRC havasında’ olduğunu kaydetti. ‘Bitchat’ adı verilen uygulamanın, internetsiz, sansüre dayanıklı olduğu belirtilen uygulamanın, Bluetooth Düşük Enerji (BLE) teknolojisiyle çalışan merkeziyetsiz olduğu bildirildi.

Uygulamanın internet altyapısına ihtiyaç duymadan, geçici ve şifrelenmiş iletişim imkanı sunduğu kaydedilirken, ağ kesintilerine ve sansür girişimlerine karşı dayanıklı olduğu savunuldu.

NASIL ÇALIŞACAK?

Bluetooth mesh teknolojisi sayesinde her cihaz hem istemci hem de röle işlevi göreceği kaydedilirken, bu sayede mesajların bir cihazdan diğerine atlayarak uzak mesafelerdeki kullanıcılara ulaşabildiği belirtildi.

Bluetooth menzili 30 metre olarak kaydedilirken, farklı cihaz kümeleri arasındaki bağlantıların ‘körü düğümler’ aracılığı ile sağlandığı kaydedildi. Uygulamaya gelecekte WiFi desteğinin de eklenmesi bekleniyor.

‘Bitchat’ isimli uygulama, internet erişiminin olmadığı, afet ve protesto bölgelerinde de iletişim imkanı sunacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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