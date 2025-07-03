Dünya'nın En Kısa Gününe Geri Sayım: Üç Tarihe Dikkat! Bilim İnsanları Nedenini Bulamadı...
Bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızında beklenmedik bir artış yaşandığını ve tarihin en kısa gününün yaz aylarında yaşanabileceğini öngörüyor. Milisaniyelik kısalmaların bile GPS, uydu sistemleri ve zaman ölçümünde kritik etkiler yaratabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, bu hızlanmanın nedenine dair kesin bir açıklama getirebilmiş değil.
Bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızının son dönemde alışılmadık şekilde arttığını ve bunun tarihteki en kısa günün haftalar içinde yaşanmasına yol açabileceğini açıkladı. Uzmanlara göre bu gelişme, zaman ölçümünden teknoloji sistemlerine kadar birçok alanı etkileyebilir.
ÜÇ TARİHE DİKKAT
Londra Üniversitesi’nden astrofizikçi Graham Jones, bu yaz 9 Temmuz, 22 Temmuz veya 5 Ağustos tarihlerinden birinde Dünya’nın en kısa gününü yaşayabileceğini belirtti. Bu günlerde zamanın sırasıyla 1,30, 1,38 veya 1,51 milisaniye kısalabileceği öngörülüyor. Milisaniyelik bu farkın bile hassas çalışan sistemlerde ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor.
EN KISA GÜN 5 TEMMUZ 2024 OLMUŞTU
Bilimsel kayıtlara göre, Dünya 5 Temmuz 2024'te 24 saatten 1,66 milisaniye daha kısa sürede dönerek tarihin en kısa gününü yaşamıştı. Araştırmacılar, 2020’den bu yana gezegenin normalden daha hızlı döndüğünü ve bu sürecin ardı ardına rekorlara neden olduğunu ifade ediyor.
NEDENİ BULUNAMADI
Dünya'nın dönüşündeki bu hızlanmanın kesin nedeni henüz tespit edilebilmiş değil. Ancak bu küçük zaman farklarının GPS, uydu navigasyonu, telefon ağları ve finansal işlemler gibi alanlarda ciddi etkiler yaratabileceği konusunda uyarıda bulunuluyor.
Kaynak: DHA