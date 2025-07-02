SDN Tech Expo 2025: 15 Bin Kişi Gelecekle Buluştu

SDN Tech Expo 2025, 27-29 Haziran tarihlerinde İstanbul’da 15 bini aşkın teknoloji tutkununu buluşturdu. Uçan otomobilden retro telefon koleksiyonuna kadar birçok ilgi çekici deneyim sunan fuarda, yeni nesil teknolojiler sergilendi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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SDN Tech Expo 2025: 15 Bin Kişi Gelecekle Buluştu
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Türkiye’nin teknoloji ekosistemini bir araya getiren SDN Tech Expo 2025, 27-29 Haziran tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Fuarda, yapay zekâdan yenilenebilir enerjiye kadar birçok alanda yeni nesil teknolojiler tanıtıldı. Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik, üç gün boyunca 15 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

BAKAN BAYRAKTAR FUARA KATILDI

Fuarda; uçan otomobil AirCar, insansı robot Unitree G1 ve Guinness Rekorlar Kitabı'na aday 3.750 parçalık retro telefon sergisi büyük ilgi topladı. Apple’ın ilk bilgisayarlarından iPhone’a kadar uzanan özel koleksiyon da teknoloji tarihine yolculuk yapmak isteyen ziyaretçileri cezbetti. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile fuarı ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da etkinliğe renk kattı.

TEKNOLOJİ DÜNYASI BULUŞTU

Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde, Turkcell CEO’su Dr. Ali Taha Koç, Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Monster Notebook CEO’su İlhan Yılmaz, TurkNet CEO’su Cem Çelebiler ve ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan gibi önemli isimler teknoloji dünyasının güncel konularını değerlendirdi. Genç girişimciler de projelerini sergileyerek yatırımcılara ulaşma fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin desteğiyle düzenlenen SDN Tech Expo 2025, hem kamudan hem özel sektörden geniş bir katılımla gerçekleşti. Yeni nesil teknolojilere ilgi duyan kişileri, sektör profesyonellerini, girişimcileri ve akademisyenleri aynı çatı altında buluşturan fuar, Türkiye'nin teknoloji vizyonuna önemli katkılar sundu.

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Teknoloji Fuar
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