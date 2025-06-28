Uyumadan Önce Sakın Peynir Yemeyin! Bilim Korkunç Efsaneyi İspatladı... Meğer Gerçekmiş

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Yatmadan önce peynir ve bisküvi yemenin huzursuz rüyalara yol açtığı efsanesi uzun süredir tartışılıyor. The Odd Company tarafından yapılan yeni bir araştırma bu konuda çarpıcı sonuçlar sundu. Araştırma, peynirin uykudaki etkileri hakkında kesin bulgulara ulaştı.

YATMADAN PEYNİR YERSENİZ...

İngiltere'de 30 gönüllüyle gerçekleştirilen deneyde, katılımcılara dört gece boyunca yatmadan önce popüler peynir türlerinden (Brie, Stilton, Cheddar ve Mozzarella) 30 gramlık porsiyonlar verildi. Araştırma sonucunda, bu peynirleri tüketenlerin kabus görme olasılıklarının yüzde 93 oranında arttığı tespit edildi. Özellikle Brie peyniri tüketenlerin yüzde 68’i, rahatsız edici rüyalar yaşadıklarını bildirdi.

KABUS GİBİ GECE

Katılımcılar, peynir yedikten sonra aldatılma, eski sevgiliyle karşılaşma, doğum gününde unutulma ve uçan robotların saldırısına uğrama gibi canlı ve korkutucu rüyalar gördüklerini aktardı. Ayrıca her gece ortalama bir saatten fazla uyku kaybettikleri ve kadınların bu durumdan erkeklerden beş dakika daha fazla etkilendiği belirtildi.

KÖTÜ RÜYALARIN SEBEBİ NE?

Beslenme uzmanı Amie Alexander, peynirin içerisindeki doymuş yağlar ve sindirimi zor proteinlerin vücut ısısını artırarak derin uykuya geçişi zorlaştırdığını söyledi. Ayrıca, peynirdeki triptofan maddesinin serotonin ve melatonin üretimini etkileyerek REM uykusunda daha canlı rüyalara neden olduğunu belirtti. Eskitilmiş peynirlerde yüksek miktarda bulunan tiraminin ise sinir sistemini uyararak uyanıklık seviyesini artırabileceği kaydedildi.

UYUMADAN SAKIN YEMEYİN

Brie, Stilton ve Cheddar gibi yaşlandırılmış peynirlerde yüksek oranda tiramin bulunurken, taze olan mozzarella peyniri bu açıdan daha masum sayılıyor. Mozzarella tüketenlerin yalnızca yüzde 40’ında kabus rapor edildi. Uzmanlar, özellikle hassas yapıya sahip bireylerin bu tür peynirleri yatmadan birkaç saat önce tüketmemesini tavsiye ediyor.

SONUÇLARDAKİ ÇELİŞKİ

Ancak tüm araştırmalar aynı fikirde değil. İngiliz Peynir Kurulu’nun 200 gönüllüyle yaptığı eski bir çalışmada, yatmadan önce az miktarda peynir yiyen katılımcıların yüzde 72’si iyi bir uyku çektiğini ve hiçbirinin kabus görmediğini bildirdi. Eski araştırmada görev yapan Dr. Judith Bryans ise peynirdeki triptofanın stresi azaltıp uykuyu teşvik edebileceğini savundu. Bu çelişkili sonuçlar, peynirin uyku üzerindeki etkisinin kişiden kişiye değişebileceğini gösteriyor.