WhatsApp'a Veda: Yeni Mesajlaşma Uygulaması İçin Kararname İmzalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede ulusal bir mesajlaşma uygulamasının geliştirilmesine yönelik kararname imzaladı. Buna göre WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalarda yaşanan güvenlik açıkları nedeniyle ulusal düzeyde kullanılacak bir mesajlaşma uygulaması geliştirileceği duyuruldu.

WhatsApp'a Veda: Yeni Mesajlaşma Uygulaması İçin Kararname İmzalandı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, Rusya ulusal bir mesajlaşma uygulaması geliştirecek ve başta kamu kuruluşlarında olmak üzere ülkede yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayacak.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalarda yaşanan güvenlik açıkları nedeniyle ulusal düzeyde kullanılacak bir mesajlaşma uygulaması üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

Rus basınında çıkan haberlerde, Çin'deki WeChat'e benzemesi beklenen uygulamanın, Rus şirketi VK'nin geliştirdiği Max uygulamasını baz alabileceği belirtiliyor.

Geliştirilecek ulusal mesajlaşma uygulamasının, Rusya'da satılacak yeni cep telefonlarında kurulu olması ve Rus kamu kuruluşlarındaki işlemler için zorunluluk haline getirilmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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