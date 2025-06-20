İran'a En Büyük Kötülüğü Yapmıştı: 'WhatsApp' Casusu Mossad Ajanı Tutuklandı

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İsrail-İran savaşında bir hafta geride kalırken, ilk olarak ağır bombardıman altındaki İran, İsrail'e misilleme saldırılarını artırdı. Dün İran ordusu, İsrail'de başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon kentlerinin yanı sıra güneydeki Berşeva'yı da bombaladı. Ardından İsrail de İran'a daha sert bir şekilde karşılık verdi. İki ülke arasında, tüm Orta Doğu'yu endişelendiren çatışmalar kızıştı.

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami gibi iki üst düzey askeri yetkilinin de aralarında olduğu en az 227 kişi hayatını kaybetti. İran da insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlatarak Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı.

BİLGİLERİ İSRAİL'E GÖNDERDİ

Tüm dünya ülkede yaşananları dehşet içinde takip ederken, son olarak İran'da başlayan "ajan avı" da gündemden düşmüyor. İran devlet televizyonu, WhatsApp uygulamasını kullanarak İran'ın hava savunma tesisleriyle alakalı bilgileri İsrail'e gönderdiği belirtilen bir Mossad ajanının tutuklandığını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi