Beyaz Saray’da Bekleyiş Sürüyor! Trump’ın ‘İki Hafta’ Çıkışı Ne Anlama Geliyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beyaz Saray'da kritik bekleyiş: Trump'ın 'iki hafta' kararının perde arkasında ne var?Ortadoğu’da tansiyonun yeniden tırmanmasıyla gözler Washington’a çevrilirken, Beyaz Saray’dan gelen açıklama tüm dengeleri değiştirdi. İsrail’in İran’a yönelik başlattığı hava saldırılarının ardından, Trump yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu. Ancak Trump, beklenmedik bir hamleyle kararını iki haftalığına erteledi ve uluslararası diplomasiye yeni bir pencere araladı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI NEYE İŞARET EDİYOR?

Eski Beyaz Saray ve Dışişleri yetkilisi Brett McGurk’ün CNN International’a yaptığı değerlendirme bu tercihin ardındaki stratejik aklı işaret etti: "Bu iki hafta diplomasiye bir şans tanımak için kullanılabilir. Eğer gerçekten bir son tarihse ve sonunda ya çözüm bulunacak ya da güç kullanılacaksa, bu etkili bir denge yaratır." Ancak Trump’ın geçmişteki benzer çıkışları akıllarda. Daha önce de “iki hafta içinde karar” söylemleri altyapı yatırımlarından dış politikaya kadar birçok başlıkta boşlukta kalmıştı. Bu nedenle, dünya kamuoyu Trump’ın bu süreci yalnızca zaman kazanmak için kullanıp kullanmadığını sorguluyor.

İSRAİL, ABD’Yİ BEKLEYECEK Mİ?

Trump’ın iki haftalık karar ertelemesi sadece Washington’da değil, Tel Aviv’de de yankı uyandırdı. İsrail’in Fordo tesisine tek başına müdahale edip etmeyeceği bilinmiyor. ABD özel kuvvetlerinin eski danışmanlarından Seth Jones, belirsizliği şöyle özetliyor: "Eğer ABD gerçekten diplomasiye zaman tanıyacaksa, İsrail bekleyecek mi? Bu sorunun cevabı henüz net değil."

SAVAŞTA KRİTİK DÖNEMEÇ

Önümüzdeki iki hafta sadece diplomatik hamlelerle değil, aynı zamanda liderlik sınavlarıyla da dolu olacak. Trump savaş yerine uzlaşıyı mı tercih edecek, yoksa bu süre yalnızca zaman kazanma taktiği mi? Net olan şu ki, bu kriz Trump’ın başkanlık döneminin en ağır güvenlik testi olarak tarihe geçebilir.

Kaynak: Haber Merkezi