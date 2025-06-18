Trump Savaş İçin Tarih Verdi! 'Çok Büyük Bir Şey Olacak'

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İsrail'in 6 gündür İran'a düzenlediği, İran'ın da karşılık verdiği saldırılarla Orta Doğu'da bir savaş daha patlak verirken, bu olayda nasıl bir pozisyon alacağı tartışıla ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, İsrail-İran savaşıyla ilgili kafasında ne olduğuna ilişkin konuştu.

'İRAN TESLİM OLSUN'

ABD Başkanı, "İran'ı vuracak mıyız bunu söyleyemem. Tahran'ın şu anda hiçbir tehdidi yok. Hava savunmaları ortadan kalktı. İran'ın koşulsuz şartsız teslim olmasını istiyoruz. Yoksa nükleer tesisleri havaya uçururuz. 40 yıldır 'Amerika'ya ölüm' diye bağırıyorlar. İran tarafından sürekli tehdide uğruyoruz ve nükleer silahlanmasına izin veremeyiz" diyerek İran'ın geri adım atmasını istediğini dile getirdi.

'İRAN ELİNİ UZATTI, 'ÇOK GEÇ' DEDİM'

İran’ın ABD ile temasa geçtiğini iddia eden Trump, "İran elini uzattı, çok geç olduğunu söyledim. Beyaz Saray'a gelmek istediler" dedi. İran’ın tamamen savunmasız kaldığını söyleyen Trump, "Bu durumun daha ne kadar devam edeceğini bilmiyorum. Bir hafta öncesi ve bugün arasında çok büyük fark var. Olumsuz bir yaklaşımları vardı. Hiçbir şey bitmedi, neler olacağını göreceğiz" dedi.

GELECEK HAFTAYI İŞARET ETTİ

Konuşmasının devamında önümüzdeki haftayı işaret eden Trump, "çok büyük bir şey" olabileceğini söyleyerek, "Ne olacağını göreceğiz, hiçbir şey bitmiş değil. Bir hafta ya da bir haftadan az bir süre sonra büyük bir şey olacak" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi