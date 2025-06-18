88 Çocuk Bulunuyordu... Dini Kamptaki İstismar Döngüsü İfşa Oldu!

ABD'de 15 yaşındaki bir çocuğun ihbarda bulunmasının ardından bir kilise kampına operasyon düzenlendi. Kamptaki 88 çocuk kurtarılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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88 Çocuk Bulunuyordu... Dini Kamptaki İstismar Döngüsü İfşa Oldu!
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Dünya genelinde çocuğa karşı işlenen suçlarda artış yaşanırken, son olarak ABD'de yaşanan bir olay tüm ülkeyi dehşete düşürdü. Iowa eyaletinde 8 Haziran'dan 29 Haziran'a kadar devam etmesi planlanan, bir kilisenin düzenlediği Shekinah Glory Kampı'yla alakalı polise bir ihbar yapıldı. Iowa Sağlık İnsan Hizmetleri Departmanı Çocuk Koruma Hizmetleri ve eyalet polisi, arama emriyle birlikte kamp alanına gitti.

Yetkililerin, kampta çocuk istismarı yaşandığı ve çocukların tehlikeye atıldığına dair bir ihbar aldığı ortaya çıktı. Arama sırasında kamptaki 88 çocuk oradan alınıp çocuk koruma görevlileriyle görüşmek üzere Wapello Metodist Kilisesi'ne götürüldü. Çocukların çoğu ebeveynlerine teslim edilirken, diğerleri de geçici koruyucu bakım altına alındı.

88 Çocuk Bulunuyordu... Dini Kamptaki İstismar Döngüsü İfşa Oldu! - Resim : 1

'İSTİSMAR ETMEDİK, AYAKKABI ALDIK'

Kampta görevli bir papazın oğlu olan Victor Bawi ise kampa getirilen 15 yaşındaki bir çocuğun orada bulunmak istemediği için yetkilileri aradığını iddia ederek kimseye zarar vermediklerini öne sürdü., Çocuğa 400 dolarlık bir ayakkabı aldıklarını söyleyen Bawi, "Hayal kırıklığına uğradım. Umarım bu durum yakında çözülür" diye konuştu.

Bawi, kamptaki çocukların yetkililer tarafından sorgulandığını ama kendisinin ve babasının sorgulanmadığını belirterek "Eğer istiyorlarsa araştırabilirler. Biz masumuz. Hiçbir şey bulamayacaklar. Kimseyi istismar etmedik. Çocuklar da eğleniyorlardı. Çocuklar, polis onları götürürken ağlıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, henüz bir tutuklama yapılmadı.

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