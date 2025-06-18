Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor: 55 Bin 637 Kişi Öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, bölgede insani krizi derinleştirmeye devam ediyor. Hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alınan yerleşim bölgelerinde çok sayıda sivil hayatını kaybederken, altyapı büyük ölçüde tahrip oldu. Sağlık hizmetleri çökmenin eşiğine gelirken, su, gıda ve elektrik gibi temel ihtiyaçlara erişim neredeyse imkansız hale geldi. Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen çatışmalar şiddetini korurken, sivillerin yaşadığı dram her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yaşanan saldırılarda 144 kişinin hayatını kaybettiğini, 560 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Bakanlık, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi tek taraflı ihlal etmesinden bu yana ölü sayısının 5 bin 344'e, yaralıların ise 17 bin 839'a ulaştığını açıkladı.

7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bin 637'ye, yaralananların sayısı ise 129 bin 880'e yükseldi.

Kaynak: İHA